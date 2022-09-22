«Динамо» підписало контракт з футболістом із Нідерландів Джастіном Лонвейком

Київське «Динамо», яке програло, а Лізі Європи турецькому «Фенербахче» (1:2) та кіпрському АЕКу (0:1), підписало контракт на п'ять років з 22-річним голландським півзахисником суринамського походження Джастіном Лонвейком, повідомляє офіційний сайт клубу.

За п'ять років професіональної кар'єри новачок «біло-синіх», який може грати на позиції атакувального та опорного півзахисника, а також на флангах, виступав за юнацькі збірні Нідерландів різного віку, другу команду ПСВ «Ейндховен» та «Утрехт», а з 2020 року захищав кольори датського «Віборга». У поточному чемпіонаті Данії Лонвейк, 19-річний брат якого Найджел грає за англійський «Плімут», провів 9 поєдинків, забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу, а у кваліфікації Ліги конференцій у його активі 6 ігор та 1 асист. Загалом голландець зіграв за датський клуб у чемпіонаті країни 60 матчів (8 голів, 7 результативних передач, 14 попереджень).

У 60 поєдинках за "Віборг" у чемпіонаті Данії Джастін Лонвейк забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач

За «Динамо» Лонвейк поки що зможе грати лише в чемпіонаті України, оскільки не заявлений на першу частину сезону в Лізі Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» відсвяткувало перший успіх у чемпіонаті України, перемігши «Львів».

Фото ФК «Динамо», ФК «Віборг»

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