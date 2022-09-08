«Динамо» на 92-й хвилині програло на полі «Фенербахче»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 8 вересня, київське «Динамо», яке програло чотири матчі поспіль у кваліфікації Ліги чемпіонів та на старті чемпіонату України, провело у Стамбулі перший поєдинок у рамках групового турніру Ліги Європи проти місцевого «Фенербахче».

Ліга Європи. Група В. 1-й тур

«Фенербахче» (Туреччина) — «Динамо» (Україна) — 2:1 (Енріке, 35, Батшуайї, 90+2 — Циганков, 64).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 59), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 68), Циганков, Кабаєв, Буяльський, Гармаш (Кравченко, 88).

Кілька місяців тому команди зустрічалися у кваліфікації Ліги чемпіонів, і тоді кияни виявилися сильнішими, зігравши 0:0 у Лодзі та вигравши у Стамбулі в додатковий час 2:1. Підопічні Жорже Жезуша, як і сам португальський наставник, причаїли на киян образу, і в майбутньому поєдинку вже в іншому турнірі налаштовані були будь-що взяти реванш.

Вороже були налаштовані й фанати «Фенербахче». Якщо в попередньому матчі вони обмежилися скандуванням прізвища президента країни-агресора, що напала на Україну та розпочала повномасштабну війну, то цього разу зайшли ще далі — багато хто заходив на трибуни стадіону в масці путіна.

Перед поєдинком динамівці залишилися без нападників, оскільки через пошкодження випали Бєсєдін та Ванат. Тож на полі «Шюкрю Сарачоглу» кияни виходили без номінальних форвардів — уперед традиційно було висунуто «паличку-виручалку» Гармаша. Утім, у першому таймі гості не створили нічого небезпечного біля воріт суперника. А ось Бущану довелося неабияк попрацювати в рамці. І якщо з ударами Салаї, Енріке та Аліоскі наш голкіпер блискуче впорався, то ось парирувати удар Енріке в «дев'ятку», який замикав головою подачу з кутового, нічого вдіяти не зміг — 1:0.

До перерви і в перші хвилини другого тайму картина не дуже змінилася. Тим не менш, динамівцям вдалося зрівняти рахунок на 63-й хвилині, коли Циганков замкнув у дотик передачу Буяльського з лівого флангу — 1:1.

Більше того, «біло-сині» через десять хвилин могли взагалі вийти вперед, але після удару Буяльського, який замикав навіс Шепелєва зі штрафного, воротар витягнув м'яча з-під поперечини. А «Фенербахче» кинув у бій усіх атакуючих гравців, і один із них, зірковий новачок «канарок» бельгієць Батшуайї, забив переможний м'яч на другій компенсованій хвилині — 2:1.

Додамо, що в іншому матчі групи В французький «Ренн» обіграв на виїзді кіпрський АЕК — 2:1 (Теате, 29, Асіньйон, 90+4 — Ойєр, 33).

Зазначимо, що у другому турі групи В у четвер, 15 вересня, будуть зіграні наступні матчі: «Динамо» — АЕК, «Ренн» — «Фенербахче».

До речі, поєдинок у Стамбулі став, за неофіційною інформацією, останнім для Огнєна Вукоєвича в якості асистента Мірчі Луческу. Уже найближчими днями хорватського фахівця призначать на батьківщині головним тренером «Осієка», який виступає в найвищому дивізіоні країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із жахливою помилкою воротаря німців розгромив «Лейпциг» у Німеччині.

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