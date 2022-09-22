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Греція продовжує транспортувати російську нафту, — ЗМІ

21:30 22 вересня 2022
Греція продовжує транспортувати російську нафту,&nbsp;— ЗМІ

Попри європейські санкції проти кремля з початку війни в Україні, Греція залишається одним з основних перевізників російської нафти. Про це, зокрема, йдеться у нещодавній публікації французького авторитетного видання francetvinfo.fr.

«Попри санкції, російська нафта продовжує надходити до Європи. Транспортує її європейська країна — Греція. Її судна відповідають за непомітне транспортування російської нафти до решти країн світу. В умовах ембарго на російську нафту, яке має набути чинності наприкінці року, грецькі судновласники просуваються вперед замасковано. Як вони це роблять? Судно під мальтійським прапором, яке насправді є грецьким, завантажує нафту з іншого судна під російським прапором. Потім вони експортують нафту до основних європейських та світових портів».

Дійсно, підсумовує видання, роль грецьких перевізників далеко не незначна: від початку війни в Україні грецькими суднами було перевезено 23,8 млн барелів російської нафти. Таким чином, Греція є одним з головних перевізників російської нафти, що суперечить принципу європейських санкцій, вважає Марія-Євгенія Санін, викладач Університету Париж-Сакле та експерт з геополітики.

Тим часом в ЄС виділяють сотні мільярдів євро, щоб захистити своїх громадян від газового шантажу росії

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