Болісні спроби компаній скоротити споживання природного газу наближають Європу до мети відмовитися від російських енергоносіїв. Змусити споживачів наслідувати цей приклад може виявитися складніше, йдеться у публікації видання The Wall Street Journal:

«Підприємства, які зіткнулися зі стрімким зростанням цін під час економічного конфлікту, що розширювався паралельно з вторгненням росії в Україну, різко скоротили споживання газу в останні місяці. Зменшення вимагало значних економічних витрат, уповільнення виробництва на хімічних і металургійних заводах, що, як очікується, спрямує Європу в рецесію. Ступінь скорочення домогосподарствами важче визначити, оскільки дані ще не є широкодоступними, але перші ознаки свідчать про те, що вилучення було меншим, ніж для підприємств.

Малі споживачі газу в Німеччині, включно з домогосподарствами, почали скорочувати споживання газу після лютневого вторгнення росії та досягли скорочення на 6% у квітні порівняно з очікуваним попитом. Промислові споживачі почали скорочувати попит, коли ціни різко зросли минулого року та досягли зниження на 11% у квітні. Дослідники, які розрахували очікуваний попит, спираючись на історичні тенденції, температуру та інші фактори, пояснюють значну частину цьогорічного спаду житлової нерухомості не зростанням цін, а протестом проти вторгнення росії. Інші дослідники енергетики припустили, що м'яка погода також могла зіграти значну роль".

Більшість європейських країн оголосили про заходи допомоги, щоб захистити виборців від підвищення цін на енергоносії, і деякі економісти попереджають, що ці кроки можуть підірвати зусилля континенту щодо енергозбереження.

«Останніми місяцями росія використовувала свої величезні запаси природного газу як палицю, оскільки західні країни надають військову та фінансову підтримку Україні та запроваджують санкції проти москви. Підконтрольний кремлю „Газпром“ цього місяця на невизначений термін призупинив постачання до Європи через газопровід „Північний потік“, посилаючись на технічні труднощі. Європейські чиновники відкинули пояснення москви як цинічні та відповіли накопиченням газу, скороченням споживання енергії державним сектором і закликаючи домогосподарства та підприємства скоротити. У липні Європейський Союз поставив перед собою загальноблокову мету скоротити споживання газу на 15%, щоб уникнути дефіциту в зимові опалювальні місяці. Наразі, коли ціни на газ за останні тижні торгуються навколо історичних максимумів, здається, що багато компаній досягають цілей — часто за значних витрат».

Шведська енергетична компанія Vattenfall AB заявила, що промисловий попит на газ у Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії та Італії падає приблизно на 15% щорічно. За даними енергетичного регулятора країни, промислові підприємства в Німеччині використали приблизно на 22% менше газу в серпні порівняно з середнім показником за цей місяць з 2018 по 2021 рік.

«Ключовою змінною є температура. У той час як м’яка зима може дати Європі перерву в потребах домогосподарств в опаленні, на думку економістів, особливо довгий або холодний сезон може підвищити ціни на газ, оскільки росія продовжить своє вторгнення. У першій половині цього року загальне споживання газу в Німеччині впало приблизно на 15% щорічно, за даними асоціації енергетичних компаній BDEW. За даними групи, м’яка погода минулої зими спричинила майже половину цього скорочення. У Мюнхені аналогічне зниження на 15% протягом цього періоду „повністю пов'язане з різницею температур“. Дані про моделі споживання в житловому секторі є дефіцитними частково через те, що росія вторглася в Україну наприкінці лютого, наприкінці зимового опалювального сезону. Споживачі витрачають понад 80% свого річного споживання газу в холодні місяці року», — йдеться у публікації.

Економісти стверджують, що люди, які орендують свої будинки в Німеччині, Нідерландах та інших країнах, менш реагують на постійне підвищення цін, ніж підприємства, через практику виставлення рахунків, характерну для цих країн. Орендарі там, як правило, розраховуються з орендодавцями за витрати на електроенергію наступного року після їх виникнення. Субсидії, зниження податків, обмеження цін та інші заходи, спрямовані на ізоляцію виборців від повного впливу вищих цін на енергоносії, також можуть перешкоджати скороченню споживання. На сьогодні п’ять найбільших економік Європейського Союзу оголосили про підтримку домогосподарств і допомогу для бізнесу на загальну суму 203 мільярди євро, що еквівалентно приблизно 202 мільярдам доларів.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни на боці України, «незалежно від того, що думають виборці». На жаль, наразі доходи росії від продажу енергоресурсів значно перевищують витрати на війну з Україною.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram