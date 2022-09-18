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У ЄС хочуть позбавити Угорщину виплат на майже 8 млрд евро: що сталось

15:40 18 вересня 2022
прапор ЄС

Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини, яка намагається вивести з-під санкцій російських олігархів. Йдеться про виплати у розмірі близько € 7,5 мільярда по програмах із фонду збалансованого розвитку ЕС. Причиною заморозки фінансування стало можливе неправильне використання коштів та відкат демократії у країні.

Днями Європарламент оприлюднив звіт, в якому зазначається, що Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності в країні знаходяться під системною загрозою. Наголошується також, що Угорщина стала «виборчою автократією». Перед цим Європарламент довгий час критикував стан угорської демократії.

Відмова від фінансування Угорщини Євросоюзом пов'язана також з високим рівнем корупції в країні, прем'єр якої Віктор Орбан виступає з відверто нацистськими ідеями.

Комісар ЄС з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що попри заходи, які Угорщина запропонувала, щоб усунути ці недоліки, Єврокомісія рекомендує призупинити виділення коштів «на суму приблизно € 7,5 мільярда».

Ган додав, що в Угорщини є час до 19 листопада. За призупинення фінансування ще мають проголосувати 27 країн-членів ЄС. Рішення приймуть, якщо його схвалить «кваліфікована більшість», а це — 55% з 27 країн або 65% населення Європейського Союзу.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорці не готові вести переговори про подальші енергетичні санкції проти росії.

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