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«Новий рецепт салату, який з’їдається одразу»: для приготування потрібно лише 5 хвилин

22:30 22 вересня 2022
салат

Як повідомляють автори каналу «Еще вкуснее», страва виходить неймовірною. Ідеально підійде як на обід, так і на святковий стіл. Якщо хочете схуднути, готуйте цей салат для гарної фігури.

Інгредієнти:

помідори — 3−4 шт.

перець болгарський — половина 1 шт.

тунець консервований — 1 банка

цибуля червона — 160−180 г

петрушка -1 пучок

олія — 3−4 ст. ложки

квасоля консервована біла — 200 г

сік половини одного лимона

сіль — 0,5 ч. ложки

Покрокове приготування страви можна побачити за посиланням.

А як приготувати салат з кавуна, фети та фісташок тим, хто хоче швидко схуднути і смачно поїсти, розповіла кулінарка Ольга Черкевич.

Читайте також: Шинка та майонез — не завада: рецепт легкого салату для тих, хто стежить за фігурою

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