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Шинка та майонез — не завада: рецепт легкого салату для тих, хто стежить за фігурою

16:40 30 серпня 2022
салат

Літо радує достатком овочів та фруктів. Для тих, хто стежить за фігурою, це час різноманітних салатів.

Автори сайту «Кухні народів світу» запропонували рецепт саме такої страви. Салат «Австралійський» виходить легким та хрустким.

Салат «Австралійський»

Продукти:

• яблуко — 2 шт
• огірок — 2 шт
• апельсин — 2 шт
• помідор — 2 шт
• корінь селери — 200 гр
• шинка — 200 гр
• майонез — 4 ст л
• лист салату, зелень (петрушка, кріп) — пучок

Приготування:

Очистити яблука та корінь селери від шкірки. Далі огірки, помідори, яблука, селеру нарізати скибочками.

Лист салату нарізати шашечками. Змішати свіжо нарізаний лист салату з порізаними раніше інгредієнтами. Заправити соком апельсина.

Все акуратно перемішати, викласти в салатник гіркою, зверху додати майонез та прикрасити скибочками шинки та зеленню.

Подавати як закуску перед основною стравою.

Раніше дієтологиня Світлана Фус поділилася рецептом страви з простих продуктів, яка не нашкодить фігурі.

Про те, як не набрати зайву вагу через стрес, викликаний війною, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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