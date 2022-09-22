Протягом 211-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню російський ворог зосереджував зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Паралельно агресор обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, не припиняє ведення повітряної розвідки, і завдає ударів навіть по вже окупованих містах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім Донецька й Мелітополя, наразі відомо про пошкодження інфраструктури у понад 30 населених пунктів України.

Також агресори активізували підготовку до проведення так званого «референдуму» на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонщини представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває й формування так званих «виборчих комісій».

А в місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада прямо заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у фейковому «референдумі» та готуються до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні».

Своєю чергою підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка, а героїчна українська авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки противника та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні ж війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження, зокрема, по чотирьох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив також про плани агресора провести масштабну мобілізацію місцевих чоловіків до своєї армії, і дав пораду, як можна цього уникнути.

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