«Хто має право в умовах воєнного стану достроково вийти на пенсію за віком»: юристи пояснили алгоритм

До фахівців «Юридичного порадника для ВПО» звернулася 58-річна переселенка з Харкова. За місяць до того її звільнили за скороченням штату. У новинах жінка читала, що зараз багатьом дозволяють достроково піти на пенсію. Чи так це і що для цього потрібно, юристи надали відповідь.

«30 квітня 2022 року були запроваджені зміни до пенсійного законодавства, які передбачають, зокрема, додаткові умови для дострокового призначення пенсії за віком. Відповідно до Закону України № 2040-ІХ, достроково може бути призначено пенсію особам, які одночасно відповідають таким вимогам:

Їх звільнено з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, або виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я;

Трудовий договір із такими працівниками розірвано не більше ніж за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку. Для дотримання відповідної норми на момент звільнення у 2022 році особам має бути не менше ніж 58 з половиною років. Така особа має страховий стаж не менше: 30 років — для жінок; 35 років — для чоловіків. Після звільнення особа зареєструвалася у центрі зайнятості, при цьому підходяща для неї робота відсутня (за винятком особ, звільнених у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я: вони можуть не звертатися до центру зайнятості)".

Згідно з поясненнями юристів, особа матиме право на дострокове призначення пенсії за віком, якщо у неї є не менше 30 років страхового стажу та після взяття на облік у центрі зайнятості буде відсутня відповідна робота для неї.

«В умовах воєнного стану підходящою для осіб, зареєстрованих безробітними, протягом 30 перших днів після реєстрації вважається робота, яка відповідає:

освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду роботи;

рівню заробітної плати залежно від тривалості безробіття (не нижче ніж заробітна плата на останньому місці роботи).

Після спливу 30 днів від дня реєстрації безробітним, а також для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою під час воєнного стану є робота з оплатою не нижче від розміру мінімальної заробітної плати для роботи на умовах повного робочого часу (дня) та/або яка не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що військовослужбовці, яких мобілізували із порушенням порядку мобілізації, можуть оскаржити такі дії в суді. За словами адвоката Сергія Дубка, огляд судової практики вказує на цілком реальні шанси відстояти свої інтереси.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram