Мобілізація в Україні: що робити, якщо повістка прийшла на роботу (коментар юриста)

В Україні, де вчергове продовжили дію воєнного стану через широкомасштабне вторгнення росії, триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним повістки можуть вручатисся як за місцем проживання, так і на вулицях та блокпостах, а також за місцем роботи.

«Військовий облік на підприємстві — це система дій, яка пов'язана з необхідністю збору, обробки та накопичення інформації про військовозобов'язаних та обміну даних з державними органами», — цитує ZN адвоката Кирила Казака.

За його словами, роботодавець є первинною ланкою, яка забезпечує збирання інформації, надання її до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Якщо на підприємство надійшла повістка, то роботодавець має видати відповідний наказ та довести його до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП, а також у триденний термін надіслати копію документу до цих органів. Також роботодавець здійснює контроль за тим, щоб призовники та військовозобов'язані прибули до ТЦК та СП.

«У разі неявки роботодавець має повідомити військкомату, що його працівник не з'явився у призначений час», — додав адвокат.

Якщо працівник відмовляється підписувати наказ про необхідність явки у військкомат, роботодавець повинен скласти акт про відмову від підпису документу у присутності трьох осіб та відправити його до ТЦК та СП.

Нагадаємо, що раніше за мобілізованим співробітникам гарантувалося збереження місця роботи та середнього заробітку, а після підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» за ним зберігається лише місце роботи.

Фото з мережі

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