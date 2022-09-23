«путина напевно оголосять божевільним — все до цього йде»: Ігор Ейдман про росію після поразки у війні

Соціолог та дослідник «путінізму» Ігор Ейдман, який вважає, що вторгнення в Україну може для росії закінчитися апокаліптичною смутою, не виключає, що путін може піти з поста президента рф протягом наступного року.

«росія програє цю війну остаточно, а путін піде протягом року. Я оцінюю ймовірність такого сценарію у 60−70%. Ще відсотків 20−30 на те, що це відбудеться протягом двох років. І не більше 10%, що це затягнеться на довше», — заявив він в інтерв'ю «Главреду».

На його переконання, ймовірність відсторонення від влади очільника кремля багато в чому залежатиме від випадковості.

«Вся російська еліта ремствує, але чи знайдуться там сміливі люди, та ще й чи пощастить їм, щоб спробувати усунути путіна від влади або фізично знищити, я сказати не можу. Цього не знає ніхто. Але в будь-якому випадку у путіна немає майбутнього. Я не думаю, що він протримається більше року, максимум — двох. Його режим абсолютно приречений, а його самого напевно оголосять божевільним — все до цього йде», — зазначив він та додав, що російські еліти надалі намагатимуться відхреститися від дій путіна в Україні.

Соціолог прогнозує, що зміна влади в росії призведе до кардинальних змін, адже в російській історії поразка у війні і відхід автократа завжди вели до глобальних перетворень — до реформ і якоїсь відлиги.

А той, хто прийде на зміну путіну, намагатиметься домовитися з Україною та країнами Заходу щодо руйнівної для рф конфронтації. «Будь-хто буде намагатися домовитися про те, щоб піти на поступки», — вважає Ігор Ейдман.

Раніше соціолог заявляв, що отримавши гідну відповідь від ЗСУ, росія все частіше надсилає сигнали про необхідність переговорів.

Фото Ігоря Ейдмана із соцмереж

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