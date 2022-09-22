До участі у псевдореферендумі на окупованих територіях маріонетки кремля планують залучити дітей, — СБУ

Бойовики так званої «ДНР», де напередодні фейкого референдуму рф провела зачистку неугодних, готуються залучити до імітації голосування неповнолітніх.

Про це повідомила СБУ, яка перехопила документи бойовиків.

Терористи «днр» готуються розширити «електоральну базу» підтримки кремлівського проєкту з приєднання частини східної України до складу країни-агресора за рахунок дітей віком від 13 до 17 років, щоб штучно збільшити катастрофічну нестачу «голосів» для легітимізації фейкового плебісциту.

Згідно з отриманими Службою безпеки матеріалами, неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки, опікуни або представники так званих «дитячих будинків» на тимчасово окупованій території регіону.

Також для «накрутки показників» псевдореферендуму до нього планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до рф.

СБУ повідомляє про те, що для залучення дітей до імітації референдуму відповідні зміни до «виборчого процесу» його московські куратори доручили так званій «центральной ізбіратєльной комісії днр».

Наразі Служба безпеки ідентифікувала всіх організаторів незаконної діяльності, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини.

Додамо, що голова МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі керівників дипломатиних відомств держав «Великої сімки» (G7) у Нью-Йорку заявила, що країни G7 не визнають «референдуми», проведені рф на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше західні країни назвали рішення путіна провести псевдореферендуми на окупованих територіях України брехливою «перемогою урнами».

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