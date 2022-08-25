Псевдореферендум не пройде: партизани підірвали російський штаб з «волевиявлення» під Мелітополем (відео)

Під Мелітополем, де місцеві жителі періодично підривають зрадників, які співпрацюють з окупантами, вночі 25 серпня сталася нова НП. Українські партизани підірвали штаб росіян, у якому вони займалися підготовкою до псевдореферендуму.



Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.



«Сили опору продовжують не просто натякати, а голосно заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов'язане з підготовкою до псевдореферендуму, знищуватиметься на місці», — зазначив він.

Штаб знаходився у селищі Приазовське. За словами Федорова, саме у цьому приміщенні російські загарбники готувалися до так званого «референдуму» та видавали людям російські паспорти.

«Як наслідок, мінус один район, де і жителі, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі», — підкреслив мер міста.

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