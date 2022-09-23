У Києві банда полювала на іноземців, використовуючи жінок: подробиці та фото

В Києві, де нещодавно у водія в авто знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів, викрили банду, яка ошукувала іноземців. Зловмисники запрошували на побачення, а потім грабували та били. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у місті Києві.

«Викрили організовану злочинну групу, яка грабувала та скоювала розбійні напади відносно іноземців. До складу угруповання входив організатор та шестеро спільників», — йдеться у повідомленні.

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичної поліції Вадим Коломієць розповів, що зловмисники підшукували своїх жертв в додатках для знайомств з числа іноземців, які прибули в Україну для навчання, туризму чи по роботі.

«Злочинна схема передбачала спільний відпочинок жінок з іноземцями у одному зі столичних ресторанів, де працював організатор угруповання. Після завершення зустрічі чоловікам надавався для оплати чек з сумою, яка значно більша за вартість замовлення. У разі відмови розрахуватись за їжу та напої фігуранти погрожували потерпілим фізичною розправою, після чого відбирали у них гроші та особисті речі», — сказав він.

Організатор банди є іноземцем 1986 року народження. Також до складу злочинної групи входило ще 5 українців, 1980, 1998, 1999, 2002 і 2003 років народження, та уродженець іноземної держави, 1992 року народження. Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», раніше працівники карного розшуку спільно зі слідчими поліції Хмельниччини викрили злочинну групу, яка ошукувала людей з різних областей України. Серед ошуканих громадян є мешканці Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей.

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