У СБУ розповіли, як покарають вчителів та лікарів, які погодилися на співпрацю з окупантами

Вчителі й викладачі, які на окупованих територіях погодилися навчати школярів і студентів за російськими стандартами, будуть нести кримінальну відповідальність, а медики будуть покарані лише у випадку згоди займати керівні посади при окупантах. Про це заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

«Наразі відповідні зміни до законодавства знаходяться на розгляді у Верховній Раді: маються на увазі норми, які будуть визначати рівень відповідальності людей, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і працюють у сфері життєзабезпечення. Це стосується працівників педагогічної сфери, медиків, людей, які працюють у комунальних підприємствах і так далі. Кожен із цих випадків буде вивчатися окремо. Зрозуміло, що певні сфери життєдіяльності знаходяться під охороною міжнародного законодавства. Тобто умовно: медик, який виконує свою клятву Гіппократа і рятує життя людей, звільнений від відповідальності, бо в його діях немає колабораціонізму чи державної зради. Разом із тим, якщо ця людина погодиться обійняти керівну посаду у псевдооргані охорони здоров'я, тоді ми будемо вживати відповідні заходи», — заявив він.

Дехтяренко додав, що працівникам освітньої сфери «потрібно бути більш пильними, тому що в рамках чинного законодавства — зокрема, статті 111 прим. 1 „колабораційна діяльність“ — якщо співробітник сфери освіти буде впроваджувати освітні стандарти держави-агресора в українських закладах освіти або сприятиме встановленню окупаційної влади в цьому тимчасово окупованому регіоні, то він відповідатиме за законом».

Зазначимо, що згадана стаття передбачає відповідальність вчителів, які навчають дітей на окупованих територіях: вони можуть бути засуджені до 3 років позбавлення волі чи громадських робіт до 2 років.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що оккупанти серйозно обговорюють розстріли або створення концтаборів (на кшалт ГУЛАГу) для українських вчителів на окупованих територіях, які відмовляються з 1 вересня викладати у школах під примусом рашистів.

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