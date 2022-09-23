«Немає місця, де я можу сховатися»: співачка Шакіра вперше розповіла, що переживає після розставання з футболістом Піке

Відома співачка Шакіра перервала мовчання і дала інтерв’ю американському виданню Elle. Вона зізналась, що досі переживає болісний розрив із футболістом Жераром Піке, з яким прожила понад 10 років і народила йому двох синів. Спортсмен знайшов собі іншу, на 20 років молодшу.

«Про це дійсно важко говорити особисто, тим більше, що це перший раз, коли я повертаюсь до цієї ситуації в інтерв'ю. Я зберігала мовчання й просто намагалася все це перетравити. Так, про це важко говорити, особливо тому, що я все ще переживаю це, і тому, що я перебуваю в центрі уваги громадськості, і тому, що наша розлука не схожа на звичайну розлуку. І тому це було важко не тільки для мене, але й для моїх дітей. Неймовірно важко.

Папараці розбили табір на вулиці, перед моїм будинком, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І немає місця, де я можу сховатися від них з дітьми, окрім власного будинку. Знаєте, ми не можемо погуляти в парку, як звичайна сім'я, або піти поїсти морозива, або зробити щось, щоб за нами не стежили папараці. Так що це важко. І я намагаюся приховати ситуацію перед своїми дітьми. Я намагаюся це робити й захищати їх, тому що це моя місія номер один у житті. Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів або натрапляють на якісь неприємні новини в Інтернеті, і це впливає на них, розумієте? Так, я намагаюся приховувати від синів ситуацію, наскільки це можливо. Це дуже засмучує двох дітей, які намагаються пережити розставання батьків. І іноді мені здається, що все це просто поганий сон і що я колись прокинуся. Але ні, це реальність. І що також реально, так це розчарування від того, що щось таке святе й особливе, як я думала, стосунки, які я мала з батьком моїх дітей, перетворилися на щось вульгаризоване та здешевлене засобами масової інформації. І все це в той час, коли мій батько перебуває у відділенні інтенсивної терапії, а я воюю на різних фронтах. Як я вже сказала, це, мабуть, найтемніша година в моєму житті. Але потім я думаю про всіх тих жінок в усьому світі, які переживають труднощі, які переживають ситуацію так само погано, як і я, або так само складно, як і я, або ще гірше".

Шакіра додала: для таких жінок, як вона, які вірять в такі цінності, як сім'я, які мали мрію мати сім'ю назавжди, бачити, як ця мрія розбивається на шматки, — це, напевно, одна з найболючіших речей, які можна пережити в житті.

«Але я думаю, що жінки стійкі. Знаєте, у нас є ця стійкість, яка просто вроджена у всіх нас. І ми призначені для того, щоб піклуватися про тих, хто від нас залежить. Тож ви запитаєте мене: як мені це вдається? А мені вдається, напевно, тому, що нагадую собі, що маю бути прикладом для своїх дітей. І я хочу бути поруч з усіма людьми, які показали мені свою любов і підтримку. Це моя найбільша сила. Це мій найпотужніший двигун зараз».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Шакірі загрожує ув'язнення терміном на вісім років плюс гігантський штраф.

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