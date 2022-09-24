Колір має значення: якого кольору мають бути батареї, щоб їхня тепловіддача збільшилася на 25%

Готуючись до складної зими, українці утеплюють вікна та вхідні двері, щоб зменшити тепловтрати.

Фахівці вважають, що усередині квартири можна збільшити тепловіддачу за рахунок кольору батарей. Про це пише Homius.

Тепло від радіатора відводиться випромінюванням, конвекцією та теплопровідністю. Частка тепла, що відводиться випромінюванням, збільшується при фарбуванні радіатора у темний колір. Це дозволить збільшити тепловіддачу на 20−25%.

Як відомо, батареї також обігрівають кімнату внаслідок конвекції повітря, що омиває їх. Тому не варто ховати батареї у ящики, прикривати щільною шторою.



Якщо радіатор буде закритий, не врятує навіть чорний або коричневий колір. Крім того, товстий шар фарби також перешкоджатиме теплообміну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок.

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