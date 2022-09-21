«Мені нічого не потрібно — тільки ти»: на Житомирщині засудили сексуального маніяка

Взимку 2020 року у Бердичеві з'явився так званий «вокзальний маніяк», який вечорами нападав на представниць жіночої статі й, погрожуючи ножем, намагався їх зґвалтувати. Як повідомляє Бердичівський міськрайонний суд, днями служителі Феміди визнали даного чоловіка винуватим у двох незакінчених замахах на скоєння протиправних дій сексуального характеру.

«Чоловік своєї вини так і не визнав, а переконував, що близької шостої вечора 24.01.20 та 15.02.20 знаходився поблизу залізничного вокзалу випадково і зовсім з іншою метою, — сказано у матеріалах справи. — Мовляв, потерпілі хочуть його… обмовити. Та все ж жертви упізнали нападника і за рисами обличчя, і за голосом. Під час допиту одна з потерпілих місцевих жительок зізналась, що коли чоловік приставив до її боку ножа, запропонувала віддати телефон та гроші, однак почула у відповідь: „Мені нічого не потрібно. Мені потрібна тільки ти“. Інша жінка під час „спілкування“ з незнайомцем отримала ще й різану рану шиї та пальців».

Версію злочинця про його невинуватість спростували не тільки свідчення жертв, а й інші докази — зафіксований поріз куртки у першої з дівчат, висновок судмедекспертизи, протокол аудіо- та відеоконтролю обвинуваченого.

«На момент скоєння злочинів йому було 38 років, близько двадцяти з яких він провів у місцях позбавлення волі, в тому числі й за статеві злочини, — інформує Бердичівський міськрайонний суд. - У 2018-му звільнився з тюрми у зв’язку з відбуттям покарання та за декілька місяців до подій влаштувався у Бердичеві на роботу, де характеризувався добре, одружений».

Найближчі 6 років і 3 місяці чоловік проведе в ув’язненні. Також він зобов’язаний сплатити одній з потерпілих понад 30 тис. грн матеріальної та моральної шкоди.

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