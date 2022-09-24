На території росії триває «часткова мобілізація». Окупантам терміново потрібно поповнити ті частини, які вже перебувають в Україні та не можуть просуватися вперед. Росіяни вже тривалий час намагаються захопити Донецьку область, але поки що всі їхні зусилля є безрезультатними.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Відрадівка, Невельське та Новомихайлівка, повідомили у Генштабі.



Сили оборони завдали 19 ударів по супротивнику. Підтверджено поразку 14 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.



Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету росіян.



Ракетні війська та артилерія, зокрема, вразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами.



«У зв'язку з низькою мотивацією та готовністю громадян росії брати участь у бойових діях на території України, у населених пунктах Краснодарського краю з першої години оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали будинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку. На основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю за переміщенням чоловічого населення. Мобілізований особовий склад після короткої підготовки у навчальних центрах планується спрямовувати для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат у ході війни на території України», — йдеться у повідомленні.



В Інституті вивчення війни вважають, що насильницькою мобілізацією кремль налаштовує проти себе навіть тих, хто підтримував вторгнення в Україну.

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