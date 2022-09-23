Насильницькою мобілізацією кремль налаштував проти себе тих, хто не був проти вторгнення в Україну, — ISW

Деспотичний підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до створення ефективних солдатів та викликає значну негативну реакцію всередині країни через незначну вигоду.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни, відзначаючи, що кремль насильно вербує росіян і бреше, що в армію братимуть лише громадян із військовим досвідом. Зокрема, повістки вручають затриманим на акціях протесту проти мобілізації. Зазначається, що такі методи можуть посилити і так не популярний захід.

Аналітики нагадують, що російська влада спочатку заявляла про мобілізацію 300 тисяч громадян, але вже за добу прессекретар путіна Дмитро Пісків сказав, що практика видачі мобілізаційних повідомлень затриманим протестувальникам не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня. Хоча раніше влада стверджувала, що не вручатиме повістки громадянам, які не входять до списків резервістів.

В Інституті вивчення війни, зокрема, згадали про випадок у Бурятії, коли Росгвардія та військова поліція забирала студентів із занять. Хоча раніше звучали запевнення, що студентів не мобілізуватимуть.

У російських опозиційних ЗМІ припускають, що влада не обмежиться 300 тисячами «резервістів» — в армію можуть призвати до мільйона росіян. При цьому в низці регіонів, зокрема, в Якутії та Курській області, забороняють резервістам залишати місця постійного проживання.

«кремль також, імовірно, мобілізуватиме етнічно неросійські та іммігрантські громади в непропорційно великих масштабах. Член кремлівської російської ради з прав людини Кирило Кабанов запропонував обов'язкову військову службу для іммігрантів з Центральної Азії, які отримали російське громадянство протягом останніх десяти років, погорожучи забрати його, якщо вони не будуть мобілізовані» , — зазначають у ISW

Як приклад згадується одне з сіл у Бурятії, де мобілізували чверть чоловічого населення населеного пункту. А вірменський Telegram-канал опублікував мобілізаційний список з Туапсе Краснодарського краю, який на 90% складається з етнічних вірмен, незважаючи на те, що загальна вірменська громада міста становить лише 8,5% населення.

Правозахисне видання «ОВД-Інфо» повідомляло, що акції протесту відбулися у 42 містах країни, зокрема, навіть у невеликих селах Дагестану. Невідомі підпалили кілька військкоматів та будівлі місцевої адміністрації у Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті та Забайкальському краї.

«Кремль, швидше за все, придушить такі протести найближчими днями. Однак заява про часткову мобілізацію та кричуще ігнорування навіть продиктованих урядом параметрів мобілізації може відштовхнути зацікавлені верстви російської громадськості, які раніше були більш терпимими до вторгнення росії в Україну», — зазначають аналітики.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що в росії спочатку планували оголосити мобілізацію 20 вересня, проте перенесли це через обмін полоненими. Вона зауважила, що таким чином кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну, в ході якого були звільнені й захисники «Азовсталі», яких у росії представляють «нацистами». Проте, інформаційний ефект не поглинувся, а подвоївся.

Фото Pixabay

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