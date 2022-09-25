ЗСУ зірвали плани противника на переправу біля Каховської ГЕС, у Херсоні завдано удару по базі росгвардії, — ОК «Південь»

За минулі дні російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Від ворожих ударів постраждало понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Авіація Сил оборони завдала 26 ударів — підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них „Ураган“, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються», — повідомили у Генштабі.

Тим часом, в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, у тому числі посиливши вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

«За підтвердженими результатами окупаційна армія скоротилась на 57 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці „Мста-Б“ та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка „Гвоздика“ та самохідна гаубиця „Акація“, реактивна система залпового вогню „Град“, 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки. Знищено три склади ворожих боєприпасів: в Баштанському районі Миколаївщини, в Херсонському і Бериславському — на Херсонщині, відповідно», — повідомили у командуванні.

У Генштабі додали, що у зв'язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил російської федерації, які підписали короткострокові контракти.

«У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога», — повідомили у Генштабі.

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