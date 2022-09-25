«Безпілотники літали просто над нами»: Віктор Бронюк розповів як ледь не став жертвою обстрілу рашистів

Під час атаки Одеси іранськими дронами-камікадзе відомий співак Віктор Бронюк з гуртом «ТІК» саме перебували в епіцентрі подій. Артисти мали дати концерт з нагоди відкриття координаційного центру допомоги й гуманітарного хабу для вимушених переселенців із Луганської області.

«Вдень під час репетиції почався обстріл Одеси — бачили 2 іранські безпілотники і ППО-шки, що працювали прямо над нами, — розповів на своїй сторінці Віктор Бронюк — На жаль, внаслідок атаки було пошкоджено адмінбудівлю у припортовій зоні і через кац… пів вкотре загинули цивільні… Звісно, повноцінний концерт ми відмінили, та „Люби ти Україну!“ і національний гімн заспівали разом з усіма на честь наших захисників і в пам'ять про всіх, кого забрала війна. Назавжди у серці ті повні зали луганчан у вишиванках, які завжди напрочуд гарно співали з нами українські пісні! Обіцяю, мої рідні, що ще неодноразово зустрінемося з вами в нашому любому українському Луганську. Попри те, що у ці дні окупанти під дулом автоматів проводять псевдореферендум на тимчасово окупованій Луганщині, віримо, що кожне місто й село незабаром буде звільнене».

Додамо, що після 24 лютого Віктор Бронюк був одним із тих артистів, хто записався у територіальну оборону. Він ніс службу на рідній Вінниччині. Нещодавно гурт «ТІК» поновив концертну діяльність та продовжує допомагати ЗСУ.

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