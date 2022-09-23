Українське пісенне телешоу знімуть у Фінляндії

Український телеканал «1+1» та фінський продакшн спільно працюють над розробкою спеціального епізоду проєкту «The song of my life» («Пісня мого життя») — популярного шоу фінського суспільного мовника. Вперше в історії проєкту його творці запропонували зробити спеціальний епізод, присвячений Україні.

Випуск розпочне відома фінська телеведуча Катя Стол. Ведучою українського епізоду стане Катерина Осадча, яка нещодавно закликала забути про росіян. Серед зірок, які братимуть участь у шоу — співачка DOROFEEVA, ведучий Тімур Мірошниченко, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя та подружжя спортсменів Михайло Романчук та Марина Бех.

За правилами формату, чотири знаменитості розповідатимуть про пісню свого життя, яка має для них особливе значення. Вокалісти KOLA та LAUD будуть виконуватимуть ці пісні наживо, а гості, почувши той чи інший трек, муситимуть відгадати, яка пісня належить конкретному зірковому учаснику. Особливістю шоу є те, що ніхто з глядачів, навіть ведуча, наперед не знатимуть про вибір зірок. Переможе той, хто здогадається про пісні, обрані зірками, найбільше разів.

«Пісні та історії у проєкті будуть присвячені Україні та війні, яка досі триває, — кажуть українські продюсери шоу. — Ці пісні надихнуть мільйони людей на надію, боротьбу та віру в Україну. Зараз ми робимо все можливе, аби голос України на культурному фронті звучав гучно та обʼєднував навколо себе весь світ».

Українська команда вже вирушила в Фінляндію на зйомки епізоду. Відомо, що на знімальному майданчику будуть присутні українські переселенці, які через війну були змушені залишити свої домівки. Планується, що український випуск буде показано також в багатьох європейських країнах, аби привернути увагу світу та нагадати про мужній спротив українців у війні з рф. В Україні епізод транслюватиметься у листопаді.

Режисерами українського епізоду стане команда, яка працювала над «Танцями з зірками» — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко.

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук відмовився від зйомок у нових епізодах пісенного проєкту «Голос країни-5» .

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