«За 8000 гривень продав батьківщину»: на Черкащині засудили зрадника України

Нещодавно в Києві затримали «теплодиверсантів», цілями яких були ТЕЦ столиці. І ось нове повідомлення. Золотоніський міський суд Черкаської області виніс вирок місцевому жителю за державну зраду. Про це стало відомо із матеріалів справи державного реєстру.

Обвинувачуваний — депутат та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. 11 травня представник фсб рф написав у viber українцю з пропозицією щодо конфіденційного співробітництва в інтересах вказаної спецслужби за грошову винагороду. Чоловік погодився на збір і подальшу передачу інформації про Черкаси область, написавши повідомлення такого змісту: «Да, без проблем, пишите что нужно, все что в моих силах сделаю».

В цей же день на запитання представника фсб рф чи діють у місті Черкаси якісь обмеження, чоловік повідомив, що в місті діє комендантська година у період часу з 22:00 до 05:00. Подальше спілкування між обома відбувалось шляхом особистого листування та відправки фотознімків, відеофайлів та скриншотів із координатами об`єктів та позначення їх на місцевості.

Перше завдання, яке отримав житель Черкас — дізнатися про всі точки доступу до відкритих мереж wi-fi у центральній частині міста. Українець прибув на зупинку громадського транспорту поблизу Черкаської обласної державної адміністрації. Із використанням програмного забезпечення, встановленого на його власний мобільний телефон, провів сканування усіх відкритих мереж wi-fi, що діяли по маршруту його слідування. Всі дані передав ворогу. За виконання завдання отримав грошову винагороду 2000 грн. Після того чоловіку дали завдання дізнатись про ситуацію, яка склалася в місті Черкаси: чи багато в ньому військовослужбовців ЗСУ, дати всі дані про міст через річку Дніпро. Українець без вагань знімав на відео окопи, блокпости, збирав інформацію про військову частину протиповітряної оборони. Така співпраця тривала аж до кінця травня.

Але 1 червня зрадник був затриманий співробітниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області. Він вину визнав повністю, щиро покаявся. Мовляв, погодився на діяння через скрутний матеріальний стан, заробивши від фсб 8000 грн.

Зрештою, суд призначив чоловіку десять років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, у Харківській області заарештували зрадника України.



184

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram