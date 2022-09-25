На побутових споживачах не вплине, але ціни зростуть: в Україні планують майже вдвічі підвищити важливий тариф

В Україні, де на час війни були заморожені тарифи для населення, в наступному році може підвищитися тариф на передачу електроенергії. «НЕК «Укренерго» вирішило ініціювати підвищення у 2023 році на 84% цього тарифу. Відповідний проєкт виставлено для обговорення на сайті «Укренерго».

Зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління «Укренерго» пояснює, зокрема, зростанням курсу долара та євро до гривні, збільшенням аварійного запасу «Укренерго», зростанням витрат на капітальні інвестиції, ціновими змінами на водопостачання та водовідведення тощо.

З урахуванням усіх чинників, тариф на передачу електроенергії планується підняти на 84% - до 636,17 грн/МВт-год та тарифу, а на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% - до 207, 63 грн/МВт-год.

Підвищення указаного тарифу напряму не впливає на населення. Принаймні в частині житлово-комунальних тарифів. Це пов'язано з тим, що побутовим споживачам постачання електроенергії здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами, що передбачено Порядком формування цін на універсальні послуги. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», побутові споживачі та малі непобутові споживачі отримують саме універсальні послуги.

Як показав досвід попередніх років, тариф на передачу істотно впливає на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком збільшення тарифу може бути зростання ціни товари та послуги.

Як писали «ФАКТИ», у платіжках за електрику з'явиться нова графа, а поміняти постачальника електроенергії можна буде лише за три дні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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