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Цивільних відпускати відмовляються: Верещук повідомила, скільки українців перебувають у полоні в окупантів

16:42 25 вересня 2022
Полонені українці

Після нещодавнього пам'ятного повернення на батьківщину українських військовополонених росія продовжує утримувати ще як мінімум 2,5 тисяч громадян України, серед яких і цивільні люди. Їх москва не готова відпускати, повідомила віце-прем'єр, очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук у коментарі ВВС.

«Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок», — зазначає чиновниця.

За її словами, з жінками враг поводиться страшно — над ними знущаються, їх б'ють і піддають тортурам.

В Україні таким жінкам буде забезпечено реабілітацію та допомогу, у т.ч. фінансовий ресурс для цього надав українсько-польський благодійний фонд імені Климентія Шептицького.

«До кінця місяця наші дівчата отримують по 80 тисяч гривень. Кожна жінка, звільнена з плону, отримає ці кошти. Це ще один вияв любові поляків до українців», — повідомила Верещук.

Нагадаємо, напередодні звільнена з полону рашистів вагітна медикиня з Рівненщини Мар'яна Мамонова народила свого первістка — за кілька днів після повернення додому.

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