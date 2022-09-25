Мар’яна стала мамою: звільнена з полону військова лікарка народила доньку

Військова медик Мар'яна Мамонова, яка півроку була у полоні окупантів та 21 вересня під час обміну повернулася додому, народила дитину. Щаслива подія сталася у Луцькому перинатальному центрі, куди Мар'яну після звільнення з полону привезли на обстеження. Мар'яна народила дівчинку 25 вересня близько 4 години ранку. Факт народження онуки журналістам рівненського видання «Чарівне» підтвердила мати Мар'яни. Жінка уточнила, що вага дівчинки — 3250 грамів, зріст — 57 сантиметрів.

31-річна Мар'яна Мамонова служить у ЗСУ більше трьох років. Після медичної академії її направили до Бердянська, де вона була начальником медичної служби. А вже з Бердянська перевели в Маріуполь. Рідні Мар'яни розповідали, що вона була дуже віддана своїй справі, працювала без відпочинку та вихідних. Ледве менше року тому вийшла заміж. Коли почалася війна, вона не знала, що чекає на дитину. Виявила це, вже перебуваючи під обстрілами в підвалі металургійного комбінату в Маріуполі.

«В той момент вони вже по півдня не могли вийти з укриття, так сильно їх бомбили, — розповідала сестра Мар'яни Ганна Марцинкевич. — Сестра встигала тільки сказати, що вона жива, ціла, і любить нас… Мар'яна рятувала і військовослужбовців, і цивільних, серед яких були й зовсім маленькі діти. Востаннє вона вийшла з нами на зв'язок 4 квітня».

Пізніше на одному із опублікованих рашистами відео рідні Мар'яни побачили, що жінка перебуває у полоні. У яких її тримали умовах, залишалося лише здогадуватись. Жінки, які були в полоні разом із нею, розповідали, що у травні Мар'яну тримали у камері, де, окрім неї, було ще 30 людей.

На підконтрольній українській владі території Мар'яна опинилася за 4 дні до пологів. За словами мами Мар'яни, і породілля, і новонароджена почуваються добре. Як назвали дівчинку, наразі невідомо.

Нагадуємо про те, що українці всього за кілька годин зібрали понад 10 мільйонів гривень на реабілітацію звільнених із полону «азовців».

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