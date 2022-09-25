Де і коли дивитися онлайн Україна — Шотландія: розклад трансляцій та прогноз на вирішальний матч у Лізі націй

У вівторок, 27 вересня, збірна України з футболу, яка розгромила в Єревані Вірменію (5:0), проведе у польському Кракові вирішальний поєдинок у групі Ліги націй проти команди Шотландії (арбітр — Тасос Сідіропулос з Греції).

Нагадаємо, що підопічні Олександра Петракова були розгромлені британцями 21 вересня у Глазго (0:3), після чого втратили лідерство у групі. Крім того, суперники раніше перетиналися один з одним ще тричі. У жовтні 2006-го в Києві «жовто-сині» перемогли — 2:0, після чого через рік шотландці взяли реванш у Глазго — 3:1 у відбірному турнірі Євро-2008. А у червні 2022-го «жовто-сині» не пустили команду Стіва Кларка до фіналу плей-оф відбору ЧС-2022, обігравши суперника у Глазго — 3:1 .

У нинішньому розіграші Ліги націй Шотландія, окрім виграшу в України, двічі здолала Вірменію (2:0 — удома та 4:1 — у гостях), а також обмінялася перемогами з Ірландією (0:3 — на виїзді та 2:1 — на своєму полі).

Відеоогляд матчу Шотландія — Ірландія — 2:1

На жаль, у вирішальній зустрічі за вихід до елітного дивізіону Ліги націй (Україну влаштує лише перемога, шотландців — навіть нічия) через перебір жовтих карток не зіграє півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук, у номінальних гостей з тієї ж причини не буде гравця середньої лінії «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактомінея.

Букмекери бачать невеликим фаворитом майбутньої зустрічі підопічних Олександра Петракова. Наприклад, контора «Париматч» ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 2,45, на мирний результат поєдинку — 3,50, на виграш британців — 2,95.

У прямій трансляції на території нашої країни поєдинок Україна — Шотландія покажуть (початок — о 21:45) телеканали ICTV, «Інтер», «1+1» та «Суспільне», які перервуть телемарафон «Єдині новини» заради показу матчу національної збірної.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 6-й тур

27 вересня (вівторок)

Україна — Шотландія 21:45 ICTV, «Інтер», «1+1», «Суспільне»

Цього ж дня в іншому поєдинку в групі о 21:45 зіграють Ірландія та Вірменія.

Становище команд у групі 1 дивізіону В: 1. Шотландія — 12 очок; 2. Україна — 10; 3. Ірландія — 4; 4. Вірменія — 3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі вирішальний поєдинок за путівку на молодіжний Євро-2023 Україна — Словаччина.

Фото uaf.ua

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