«Похмурий прогноз щодо росії»: у Фінляндії заявили, що путін оголосив війну не тільки Україні, але й Заходу

За словами голови комітету фінського парламенту з питань оборони Петтері Орпо, розвиток подій в росії виглядає похмурим, оскільки на горизонті є лише погані сценарії. А перебування президента путіна при владі вимагає «дійсно жорсткого придушення опозиції, контролю та тоталітаризму», повідомляє видання.

«Це також означає відправку більшої кількості військ в Україну, з підвищеним ризиком отримання більш потужного озброєння. За другим сценарієм режим путіна послаблюється, що може призвести до зміни влади в росії. На жаль, зовсім не зрозуміло, що альтернатива, яка прийде на зміну путіну, є чимось кращою з нашої точки зору. Зараз не можна йти на компроміси ні щодо військової та гуманітарної допомоги Україні, ні щодо санкцій проти росії. Україні потрібно більше і сильніше озброєння. Це ж стосується і гуманітарної допомоги, і санкцій, які мають бути збільшені та посилені».

Орпо додав — росія оголосила війну не лише Україні, але й Заходу.

«Зараз ми маємо бути сильними, а росія має бути ізольована раз і назавжди. Я обурений розмовами про допуск росіян на деякі спортивні заходи — цього, безумовно, не повинно бути. Необхідно також перекрити енергетичні потоки з росії, щоб путін не зміг фінансувати свою війну. Безпека Фінляндії, як країни-сусіда небезпечної росії, була б посилена, якби тут на постійній основі були розміщені війська НАТО».

На думку пана Петтері Орпо, Фінляндії слід терміново розпочати відкриті дебати щодо того, яким саме членом НАТО хоче бути Фінляндія, а також почати впливати на вирішення питань всередині НАТО.

Нагадаємо, не всі на Заході готові до програшу росії, вважає депутат Європарламенту.

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