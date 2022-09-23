«Проблем в путіна побільшає»: німецький експерт спрогнозував, до чого призведе мобілізація в рф

На думку німецького експерта з питань росії Фабіана Буркхардта, путін дедалі глибше «занурює країну у спадну спіраль». Останньою краплею може стати так звана часткова мобілізація в рф. Про це він повідомив під час інтерв’ю виданню t-online.de.

«путін все це оголошує, але, як це часто буває, перекладає тягар реалізації на інших. Для цього міністру оборони сергію шойгу довелося з'явитися перед камерами. А саму мобілізацію тепер мають організовувати губернатори областей. Зрештою, десятки тисяч, можливо, сотні тисяч чоловіків будуть відсутні на ключових посадах, в органах влади, в економіці. Тому що замість цього вони будуть воювати. У поєднанні з ослабленою санкціями економікою росія ще глибше зануриться у спадну спіраль. І проблеми для путіна примножаться. Залишається під питанням, скільки резервістів може бути реально мобілізовано і підготовлено до бойових дій. Навіть якщо будуть мобілізовані десятки тисяч людей, незрозуміло, наскільки ефективно вони зможуть діяти на місцях. Багато хто намагатиметься втекти з країни. Але я думаю, що велика хвиля протесту малоймовірна, структури для колективних дій занадто слабкі для цього, в тому числі через нещодавні репресії, тому що протести в росії дуже небезпечні. Крім того, було посилено покарання за відмову від військової служби та виконання наказів, а також за дезертирство — до великих штрафів і навіть тюремного ув'язнення. Мер москви анонсував премії для москвичів. Залякуванням та фінансовими преміями тепер намагатимуться виконати чисельні завдання, які міністерство оборони ще має довести до регіонів».

Що ж до незаконних референдумів на території України, то, за словами експерта, путін знає, що вони не будуть визнані ні Україною, ні ЄС, ні міжнародною спільнотою.

«Він також міг просто вирішити указом президента, що ці території будуть передані росії. Але „референдумами“ він намагається надати процесу легітимності. Він залучає якомога більше російських інституцій, щоб не виглядало так, що тільки він вирішує. Народ „голосує“, що потім має виглядати як народне волевиявлення. Пізніше „формальне приєднання“ пройде через парламент і конституційний суд. Це має свідчити про те, що все робиться на законних підставах. Чого, звичайно, не станеться. Але якщо виникнуть політичні, економічні чи соціальні труднощі, путін може сказати: „Ви пішли на всі кроки й погодилися“. Я думаю, що цього разу мова йде лише про внутрішню легітимність… Зовнішньої легітимації просто немає. Ви розумієте, росія думала, що вони швидко займуть українські території і що в Україні їх зустрінуть з радістю. Цей етап швидко перейшов у другий, з метою повернення окупованих територій під контроль росії. З одного боку, через терор. Ті, хто протестував, були ув'язнені або навіть страчені. З іншого боку, вони намагалися підготувати „референдуми“. Видавалися російські паспорти, виплачувалися пенсії або одноразові допомоги сім'ям з дітьми. Це мало поставити людей у залежність, щоб вони проголосували на „референдумі“ за приєднання до росії. Третій етап розпочався з українського контрнаступу. Наразі вже немає жодних спроб підтримувати бутафорську легітимність „референдумів“. Мета — якнайшвидше створити факти».

Досі, йдеться у публікації, росія могла виправдати перший удар ядерною зброєю лише загрозою існуванню російської держави.

«Зараз путін вже говорить про те, що ядерна зброя може бути застосована і в разі необхідності захисту територіальної цілісності, незалежності та свободи росії, а також російських громадян. Однак залишається сумнівним, що ракетний удар або відвоювання територій, нещодавно анексованих росією, може призвести до такого застосування ядерної зброї. Ми не знаємо. А путін саме цього й хоче: створити цю невизначеність, коли він зробить крок і куди, він буде тільки погрожувати. Він хоче залякати Україну та країни НАТО. Думаю, що агресивна риторика і практична підготовка ще досить далекі одна від одної. Але за цим доведеться уважно спостерігати фахівцям».

Раніше повідомлялося, що у Німеччині зробили несподівану заяву про те, що вони готові за певних умов приймати російських дезертирів.

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