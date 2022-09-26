росія готує масовану хакерську атаку на важливі об'єкти в Україні, Польщі та країнах Балтії, — розвідка

Окупанти готують масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України та її союзників — Польщі та країн Балтії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.



«Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури українських підприємств та установ критичної інфраструктури союзників України. Насамперед удар буде спрямований на підприємства енергетичної галузі. Під час проведення операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років», — йдеться у повідомленні.



Українські розвідники зазначають, що ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електропостачання насамперед у східному та південному регіонах України.

Росіяни сподіваються, що це призведе до уповільнення наступу українських Сил оборони.

Раніше повідомлялося, як не стати жертвою хакерів.

Нагадаємо, українці також завжди готові відповісти російським хакерам їхніми методами.

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