Військові та держслужбовці — у зоні підвищеної небезпеки: українців попередили про хакерські атаки на День Незалежності

Українців попередили, що на День Незалежності, 24 серпня, ймовірні не лише ракетні удари ворога, а й хакерські атаки.

У Держспецзв'язку зазначили, що очікують на посилення атак з боку окупантів 23 та 24 серпня: «Постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки — держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави».

Задля того, аби не стати жертвою хакерів, у Держспецзв'язку радять:

Терміново змініть слабкі паролі до важливих облікових записів, а також у тому випадку, якщо ви тривалий час це не робили (перевірити паролі та поштові адреси на предмет витоку можна на сайті https://haveibeenpwned.com/);

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні;

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов’язково встановіть антивірус, якщо досі цього не зробили;

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше — вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера;

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся;

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати;

Налаштуйте, де можливо, двофакторну автентифікацію (https://t.me/dsszzi_official/4304);

Не завантажуйте файли із невідомих, сумнівних джерел;

Посилання на фішингові сайти можуть бути «замасковані» під привітання зі святом. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів;

Звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із «гарячими» темами. Зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника, вміст листа. Не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте вкладень;

Не розголошуйте і не публікуйте персональні дані та важливу інформацію про себе (паролі, номери телефонів, пін-коди тощо);

Довіряйте тільки інформації з офіційних та перевірених джерел. Не ведіться на фейки та не розповсюджуйте їх;

Якщо бачите інформацію про «матеріальну допомогу до Дня Незалежності», «додаткові виплати до свята» або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Часто за схожими повідомленнями ховаються фішингові атаки. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо);

Якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп’ютері, повідомте про це службу інформаційної безпеки.

Нагадаємо, що у Києві цього року на День Незалежності заборонили масові заходи, а мешканців столиці просять не ігнорувати повідомлення про загрозу з повітря.

Фото зі сторінки Держспецзв'язку

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