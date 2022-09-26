Анатолія Анатоліча пограбували в паризькому метро

Відомого телеведучого Анатолія Анатоліча, дружина й троє дітей якого тимчасово мешкають у Франції, пограбували в паризькому метро. Вкрали гроші та документи.

Як розповів Анатолій в Інтаграмі, він вирішив зробити родині сюрприз й не очікувано приїхати до них в Париж. Дістатися до місця вирішив на метро. Злодії витягли у нього гаманець, де були гроші, банківські картки та посвідчення водія.

«Я вирішив зробити сюрприз: приїхав до своїх малюків на свій день народження на п'ять днів. І у мене в метро вкрали гаманець. У гаманці були картки, мої права, гаманець сам дуже цінний. Я його в Ріо-де-Жанейро купував. Чому я такий лох?» — розповів Анатоліч.

Він припускає, що за ним могли стежити, коли він сплачував проїзд у метро та вводив PIN-код, запам'ятали його та витягли гаманець.

«Я спустився в метро, щоб купити квиток, він коштує 1,90 євро. У метро не можна сплатити Apple Pay, Google Pay, як у нас. Тут, у Парижі, все допотопно. Потрібно вставити картку і ввести PIN-код. І там багато людей насправді. Ось я вставив картку, ввів PIN-код і спустився в метро, і вже хвилин через 7−8 мені надійшло повідомлення про те, що зняли з моєї карти 260 євро», — розказав Анатоліч.

Він звернувся до поліції Парижа, одразу ж заблокував усі картки, а права відновлюватиме через додаток Дія.

Раніше учасників гурту ТНМК обікрали в Німеччині, в них вкрали з автобуса техніку та документи.

А піаніста Євгена Хмару пограбували в потязі в Чехії.

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