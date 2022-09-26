«Дуже просто, і мама мія, як смачно!»: фокачча з сиром від Ектора Хіменеса-Браво

Фокачча — це страва, яка підіймає настрій. Вона підходить на обід, на сніданок та й просто на перекус.

Це традиційний італійський коржик або хліб, який готують з дріжджового, прісного чи здобного тіста. В Італії вона з'явилася навіть раніше за піцу.

Відомий ресторатор, суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати фокаччу з сиром.



«Це може зробити кожна господиня у себе на кухні будь-якої миті. Все дуже просто, і мама мія, як смачно! — пише Браво.

Фокачча Продукти

Для тіста:

• Борошно — 275 грам

• Молоко — 180 мл

• Оливкова олія — 20 мл

• Дріжджі — 7 грам

• Цукор — 2 год.

• Сіль — 1 ч.л.



Начинка:

• Моцарелла — 50 грам

• Сир кисломолочний — 50 г

• Зелень — 20 грам Весь процес приготування показано на відео.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво, коментуючи повідомлення про звірства росіян у Харківській області, назвав росію країною терористом.

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