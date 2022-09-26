«Дуже просто, і мама мія, як смачно!»: фокачча з сиром від Ектора Хіменеса-Браво
Фокачча — це страва, яка підіймає настрій. Вона підходить на обід, на сніданок та й просто на перекус.
Це традиційний італійський коржик або хліб, який готують з дріжджового, прісного чи здобного тіста. В Італії вона з'явилася навіть раніше за піцу.
Відомий ресторатор, суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував приготувати фокаччу з сиром.
«Це може зробити кожна господиня у себе на кухні будь-якої миті. Все дуже просто, і мама мія, як смачно! — пише Браво.
Фокачча
Продукти
Для тіста:
• Борошно — 275 грам
• Молоко — 180 мл
• Оливкова олія — 20 мл
• Дріжджі — 7 грам
• Цукор — 2 год.
• Сіль — 1 ч.л.
Начинка:
• Моцарелла — 50 грам
• Сир кисломолочний — 50 г
• Зелень — 20 грам
Весь процес приготування показано на відео.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво, коментуючи повідомлення про звірства росіян у Харківській області, назвав росію країною терористом.259
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