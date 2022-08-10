«Не фокача, а витвір мистецтва»: приготуйте смакоту для літнього пікніка й гості будуть приємно шоковані

Кулінарці Юлії Джигалюк у перший день відпустки захотілось чогось красивого і смачного. Для зняття стресу вона любить готувати, а коли страва виходить ще й презентабельною на вигляд і дуже апетитною, настрій підіймається у рази.

Фокача

Інгредієнти:

500 г пшеничного борошна

300 мл теплої води

13−15 г «живих» дріжджів або 4−6 г сухих дріжджів

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

2−3 ст. л. соняшникової (оливкової) олії

Для декору: цибуля синя, болгарський перець, помідори, цукіні, цибуля зелена, петрушка, оливки зелені, італійські трави.

Приготування

В теплу воду додати цукор, сіль і дріжджі. До просіяного борошна додати розведену суміш з дріжджами. Все ретельно вимішати і в кінці влити олію. Тісто має трішки липнути до рук. Накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 1 год.

Потім викласти тісто на деко, змащене олією, накрити рушником і ще 15 хвилин потримати у теплі. Корж полити 1 ст. л олії і викласти овочі. Випікати при 220 градусах 15 хвилин.

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram