Заява володимира путіна про посилення військового призову для підтримки вторгнення москви в Україну свідчить про те, що російського президента «перехитрив» Київ, заявила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трас в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу CNN

Новий британський лідер сказала Джейку Тапперу в програмі «Стан справ», що путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, «тому що він не перемагає».

«Він зробив стратегічну помилку, вторгнувшись в Україну, — сказала Трас у своєму першому інтерв'ю американському телеканалу. — Я думаю, що українці перехитрили його. Ми бачили, як українці продовжують відбивати російський наступ. І я думаю, що він не очікував сили реакції з боку вільного світу».

Двома днями раніше, в Нью-Йорку, Трас і президент США Джо Байден провели свою першу двосторонню зустріч з моменту її вступу на посаду. У подальшому інтерв'ю Трас сказала CNN, що Вашингтон «є неймовірно близьким партнером», але не відмовилася від суперечливих коментарів, зроблених нею в минулому році, коли вона була міністеркою закордонних справ, в яких вона описала відносини США і Великобританії як «особливі, але не ексклюзивні».

Відповідаючи на запитання, як західні лідери повинні реагувати на посилення військової активності путіна в Україні, Трас сказала, що вони «не повинні слухати його брязкання шаблями і його фальшиві погрози».

«Якщо путіну буде дозволено досягти успіху, це не тільки стане жахливим сигналом в Європі, і, звичайно, величезною загрозою для самого українського населення, але це також стане сигналом для інших авторитарних режимів по всьому світу, що це якимось чином прийнятно… вторгнення в суверенну країну», — сказала Трас. — Ось чому так важливо, щоб ми продовжували бути рішучими, щоб ми не слухали брязкання шаблями, яке ми чуємо від путіна, і щоб ми продовжували підтримувати українців до кінця. І це те, що, я впевнена, буде робити Сполучене Королівство".

Нагадаємо, правозахисники вважають мобілізацію путіна звичайним геноцидом, адже 90 відсотків мобілізованих рашистами у Криму складають кримські татари.

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