У ПФУ роз'яснили, хто має право на пенсію за віком на пільгових умовах

Українці, які мають стаж на шкідливих роботах, можуть раніше вийти на пенсію, незалежно від місця останньої роботи. Йдеться про людей, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та Списком № 2, затвердженим Кабміном. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

До Пенсійного фонду з питанням про можливість вийти на пенсію достроково звернувся 54-річний чоловік, який 10 років пропрацював на будівництві газозварювальником, до цього навчався за цією професією у ПТУ та служив в армії.



Чоловікам, за наявності необхідного шкідливого стажу, пенсія призначається у 55 років. Для призначення пільгової пенсії чоловіку, якому 55 років виповниться у 2023 році, потрібно не менше 30 років страхового стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців — на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 2, зазначили у відомстві.



Конкретно щодо заявника юристи пишуть, що до його пільгового стажу, крім безпосередньо 10 років шкідливої роботи, може бути віднесено також період навчання у професійно-технічному училищі за фахом, якщо він працював за набутою пільговою професією протягом трьох місяців після закінчення навчання та період проходження військової служби, навіть якщо вона переривала навчання.



У такому разі тривалість пільгового стажу заявника може перевищити необхідні для призначення пільгової пенсії 12 років 6 місяців стажу.

Чоловік може звернутися за призначенням пільгової пенсії за Списком № 2 у 2023 році, але не раніше місяця до досягнення 55 річного віку.



«Пільговий стаж підтверджується довідкою, виданою підприємством за місцем роботи. Стаж, набутий після 21.08.1992, враховується за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Для цього надається копія наказу підприємства про затвердження результатів атестації робочих місць, проведених на підставі оцінки умов праці», — нагадали у фонді.



Раніше повідомлялося, чи можна отримати надбавку до пенсії, маючи шкідливий стаж.

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