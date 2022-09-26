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Алла Пугачова в екстремальному міні розважилася на вечірці з Крутим і Ніколаєвим

16:13 26 вересня 2022
Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яка після довготривалого від’їзду с рф повернулася до Москви, розважилася в компанії зіркових друзів. Вона відвідала домашню музичну вечірку Ігоря Ніколаєва, з яким товаришує вже багато років. Світлинами співачка поділилася в Інстаграмі. Видно, що в гостях також був уродженець Кіровоградщини Ігор Крутий. До речі, і він, і Ніколаєв мовчать про російське вторгнення в Україну.

73-річна Алла Борисівна вразила сміливим вбранням. Вона обрала чорну коротку сукню та чорні легінси, що підкреслюють худі ноги співачки. Талію виконавиця підкреслила широким чорним поясом.

Нагадаємо, чоловіка Пугачової гумориста Максима Галкіна визнали в рф іноземним агентом за підтримку України та критику російської влади.

Співачка заявила, що повністю розділяє його позицію. Після цього прохання артистку почали перевіряти російські спецслужби. Жест Пугачової називають публічним ляпасом путіну.

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