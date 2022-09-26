«Згоріли» на здирстві 200 тисяч доларів: в Одесі знешкодили банду покійного «авторитета» «Антимоса» (фото)

Нещодавно в Туреччині помер один з найвідоміших «злодіїв в законі» — «Антимос», якому було заборонено приїжджати в Україну і який керував кримінальниками дистанційно, а днями СБУ нейтралізувала підконтрольне йому потужне злочинне угруповання так званого Сухумо-кутаїського клану.

Як повідомляють в Службі безпеки України, це відбулося в Одесі. До лав банди, зокрема, входив чинний співробітник одного із регіональних правоохоронних органів.

Зловмисники тероризували мешканців півдня України та «вибивали» гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися платити «данину», то до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

«За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати „викуп“ за їхнє звільнення. Такі незаконно здобуті гроші використовували для наповнення „злодійської каси“ та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі. Лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону. Для цього залякували людей і вчиняли на них розбійні напади з особливою жорстокістю», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Слідчі встановили, що зловмисники намагались «вибити» 200 тис. дол. з одеського підприємця. Правоохоронці задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Фото СБУ

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили реактивну протитанкову гранату; пістолет Макарова; бойову гранату Ф-1; набої до стрілецької зброї різного калібру.

Фото СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що цього літа в розшук оголосили Халіда Мусаєва — голову Федерації боксу Одеської області. 56-річного уродженця росії підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України та створення злочинної організації, яка вчиняла вбивства на замовлення, займалася вимаганням грошей, контрабандою зброї та боєприпасів, а також збутом наркотиків.

Фото СБУ

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