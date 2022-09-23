«Готові приймати російських дезертирів, але є умови»: у Німеччині зробили несподівану заяву

Після оголошення путіним в росії мобілізації президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян з закликом боротися, протестувати, тікати, або здаватися в полон ЗСУ. А в ФРН тим часом повідомили, що країна готова приймати дезертирів з російської армії «під загрозою серйозних репресій» Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Разом з тим, міністр підкреслила, що отримання політичного притулку в Німеччині не є автоматичним: це індивідуальні рішення, які супроводжуються детальними перевірками на предмет безпеки.

«Ті, хто сміливо виступає проти путіна і тим самим наражає себе на велику небезпеку, можуть просити політичного притулку в Німеччині» — сказала Фезер.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн висловив аналогічну позицію у Twitter, зазначивши, що «багато росіян залишають свою країну».

«Усіх, хто ненавидить шлях, обраний путіним, і любить ліберальну демократію, чекають у Німеччині», — написав міністр.

Після виступу президента росії володимира путіна, який оголосив про часткову військову мобілізацію, багато росіян намагаються використати єдиний надійний спосіб уникнути відправки в Україну — виїхати з країни. У випадку з авіаперельотами це стало неможливим буквально через кілька годин після виступу путіна — квитки були розкуплені, а останні екземпляри досягли шалених цін. В інтернеті з'явилися детальні путівники, до яких країн можна дістатися літаком (через санкції — не до багатьох). Найбільш актуальними напрямками є Туреччина та Вірменія. ЗМІ також повідомляють про черги на сухопутних кордонах росії, в т. ч. з Фінляндією, а також про затори на кордонах з Грузією, Казахстаном та Монголією. 21 вересня, за повідомленнями білоруських ЗМІ, росіяни також скупили всі квитки на літаки і майже всі квитки на потяги до Мінська.

Нагадаємо, після оголошення путіним часткової мобілізації по росії прокотилася хвиля акцій протесту, які були придушені владою кремлівського диктатора.

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