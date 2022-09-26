«За вікном холод і хочеться смачненького до чаю?»: приготуйте ароматні сочники

Мабуть, нема таких, хто ж не любив ласувати цією запашною та ситною випічкою. Та й рецептів її приготування чимало, але кондитерка Наталія Пінчук поділилась своїм перевіреним на своїй сторінці в Інстаграмі. Він дуже простий, інгредієнти усі натуральні.

Тісто:

- 300 г борошна;

- 100 г вершкового масла;

- 2 яйця;

- 3 ст. ложки цукру;

- сіль, щіпка;

- 3 ст. ложки сметани;

- 0,5 ч. ложки соди. Начинка:

- 400 г домашнього кисломолочного сиру;

- 3 ст. ложки цукру, або на смак;

- 1/3 чайної ложки солі;

- 2 жовтки;

- 2 ст. ложки борошна;

- 2 ст. ложки сметани;

- ванільний цукор. А ще:

- жовток та ½ ч. ложки води для змащування;

- цукрова пудра для посипки готових «сочників».

Приготування:

Спочатку приготуємо тісто: у глибоку миску покласти сметану. Додати соду та вимішати, нехай постоїть декілька хвилин. Додати яйця, цукор, сіль.

У фудпроцесорі кондитерка перемолола борошно та вершкове масло. Цю суміш пересипала у миску зі сметаною.

Тісто довго місити не треба. Зібрати у кулю та поставити у холодильник на 1,5 — 2 години. Наталія зробила тісто увечері, а вранці пекла сочники.

Начинку готуйте безпосередньо перед формуванням сочників. Не треба цього робити заздалегідь. З такої кількості продуктів у господині вийшло 10 немаленьких сочників, які дуже швидко зникли зі столу!

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