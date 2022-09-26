«За вікном холод і хочеться смачненького до чаю?»: приготуйте ароматні сочники
Мабуть, нема таких, хто ж не любив ласувати цією запашною та ситною випічкою. Та й рецептів її приготування чимало, але кондитерка Наталія Пінчук поділилась своїм перевіреним на своїй сторінці в Інстаграмі. Він дуже простий, інгредієнти усі натуральні.
Тісто:
- 300 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 3 ст. ложки цукру;
- сіль, щіпка;
- 3 ст. ложки сметани;
- 0,5 ч. ложки соди.
Начинка:
- 400 г домашнього кисломолочного сиру;
- 3 ст. ложки цукру, або на смак;
- 1/3 чайної ложки солі;
- 2 жовтки;
- 2 ст. ложки борошна;
- 2 ст. ложки сметани;
- ванільний цукор.
А ще:
- жовток та ½ ч. ложки води для змащування;
- цукрова пудра для посипки готових «сочників».
Приготування:
Спочатку приготуємо тісто: у глибоку миску покласти сметану. Додати соду та вимішати, нехай постоїть декілька хвилин. Додати яйця, цукор, сіль.
У фудпроцесорі кондитерка перемолола борошно та вершкове масло. Цю суміш пересипала у миску зі сметаною.
Тісто довго місити не треба. Зібрати у кулю та поставити у холодильник на 1,5 — 2 години. Наталія зробила тісто увечері, а вранці пекла сочники.
Начинку готуйте безпосередньо перед формуванням сочників. Не треба цього робити заздалегідь. З такої кількості продуктів у господині вийшло 10 немаленьких сочників, які дуже швидко зникли зі столу!
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