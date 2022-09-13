Пряний морквяний кекс: ідеально для холодних осінніх вечорів

Випічку кулінарка Валентина Кошова намагається робити не тільки смачною, але й корисною. Такий морквяний кекс можна з'їсти на сніданок або взяти шматочок ароматної випічки до чаю ввечері.

Інгредієнти:

300 г моркви

170 г борошна

250 г дрібного цукру

80 г родзинок

100 мл олії

2 яйця

1 ч. л. соди

на кінчику чайної ложки меленої гвоздики

1 ч. л. кориці

0,5 ч. л. мускатного горіха

Приготування:

Родзинки залийте гарячою водою і залиште на 30 хв. для набухання, воду злийте, родзинки обсушіть серветкою. Моркву натріть на тертці. Борошно просійте в миску і змішайте з содою, гвоздикою, корицею і мускатним горіхом. Яйця збийте в піну, додаючи цукор, поступово влийте олію, не припиняючи збивати. Додайте борошно, ретельно перемішайте. Додайте в миску терту моркву, добре перемішайте. Родзинки обваляйте в 1 ст. л. борошна, щоб вони більш рівномірно розподілялися по коржу. Додайте родзинки до тіста. Випікати приблизно 45 хв. при температурі 175 градусів. Готовність перевіряйте дерев'яною паличкою.

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