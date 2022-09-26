Як зростуть ціни на бензин після повернення акцизу: прогноз Мінекономіки

Після того, як Верховна Рада України частково повернула акцизи на пальне (окрім того, яке використовують військові), у Мінекономіки зробили прогноз відносно того, що буде з цінами на бензин та дизпаливо.

«На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчий перспективі ми не очікуємо», — заявив перший заступник міністра економіки Деніс Кудін.

За його словами, розмір акцизу складає 3,5−4 грн за літр, але саме на таку ціну зараз мають впасти ціни. Загальносвітова тенденція зниження вартості палива пов’язана з подешевшенням нафти.

«Ціна на нафту на світових ринках пішла вниз. Три місяці назад вона сягала 120 доларів за барель, а зараз — на рівні 88 доларів за барель. Це дуже значне зниження», — підкреслив Кудін.

Перший заступник міністра наголосив, що в ринковій економіці є тільки один шлях для зниження цін — це збільшення обсягів пропозиції. Ціни пішли вниз на на тлі заяв Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку.

«Є ще один фактор — це національна валюта, яка після оновлення фіксованого курсу на початку літа, залишається на нинішньому рівні. При збереженні фіксованого курсу ми не очікуємо цінових коливань», — зазначив він та додав, що дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку не очікується.

«Ринок наразі повністю забезпечений пальним. Ми спостерігаємо навіть профіцит нафтопродуктів — оператори зуміли накопичити резерви і запаси, яких не вистачало в період дефіциту. Сьогодні відбулась повна диверсифікація поставок, і Україна — це перша країна в Європі, яка повністю відмовилась від російських нафтопродуктів», — підсумував Денис Кудін.

Нагадаємо, що у серпні Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне: на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення росії ставки на бензин і дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно.

Фото Pixabay



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