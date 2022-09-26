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Суспільство та люди

Воздвиження Хреста Господнього-2022: заборони та прикмети одного з найбільших християнських свят

18:31 26 вересня 2022
Хрест

У вівторок, 27 вересня, церква відзначатиме друге велике дванадесяте свято - Воздвиження Чесного та Животворчого Хреста Господнього.

Під час Бдіння святково прикрашений Хрест виноситься на середину храму, де урочисто воздвигається (підноситься) священнослужителем по сторонах світу. Хрест лежатиме на аналої до 4 жовтня. Символіка згаданого богослужіння є нагадуванням про давнє, Воздвиження, коли у 326 році в Єрусалимі було віднайдений Хрест Господній.

На Воздвиження віруючі постують — під забороною яйця, м'ясні, рибні страви та молочні продукти. А ще в цей день, втім, як і на інші християнські свята, неприпустимою є лайка або сварки, особливо з родичами. Також бажано уникати брудної або важкої роботи.

Кажуть, що куплений цього дня у храмі хрестик буде охороняти свого власника, навіть якщо його не носитиме постійно.

У народі це свято ще називають Здвиження, з яким пов'язано багато погодних прикмет. Так, ранкові заморозки віщували ранню зиму, а різке похолодання — ранню весну. Якщо на Воздвиження було тепло, то пращури вірили, що тепло затримається на довгий час.

До речі, у ПЦУ розпочалося і триває всенічне бдіння.

Нагадаємо, що 14 жовтня церква відзначатиме свято Покрова Пресвятої Богородиці.

Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах

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