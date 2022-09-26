Воздвиження Хреста Господнього-2022: заборони та прикмети одного з найбільших християнських свят
У вівторок, 27 вересня, церква відзначатиме друге велике дванадесяте свято - Воздвиження Чесного та Животворчого Хреста Господнього.
Під час Бдіння святково прикрашений Хрест виноситься на середину храму, де урочисто воздвигається (підноситься) священнослужителем по сторонах світу. Хрест лежатиме на аналої до 4 жовтня. Символіка згаданого богослужіння є нагадуванням про давнє, Воздвиження, коли у 326 році в Єрусалимі було віднайдений Хрест Господній.
На Воздвиження віруючі постують — під забороною яйця, м'ясні, рибні страви та молочні продукти. А ще в цей день, втім, як і на інші християнські свята, неприпустимою є лайка або сварки, особливо з родичами. Також бажано уникати брудної або важкої роботи.
Кажуть, що куплений цього дня у храмі хрестик буде охороняти свого власника, навіть якщо його не носитиме постійно.
У народі це свято ще називають Здвиження, з яким пов'язано багато погодних прикмет. Так, ранкові заморозки віщували ранню зиму, а різке похолодання — ранню весну. Якщо на Воздвиження було тепло, то пращури вірили, що тепло затримається на довгий час.
До речі, у ПЦУ розпочалося і триває всенічне бдіння.
Нагадаємо, що 14 жовтня церква відзначатиме свято Покрова Пресвятої Богородиці.
Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram