Зінченко показав вечірній ритуал із маленькою донькою: «заразне» відео

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який пропускає через пошкодження матчі національної збірної в Лізі націй, насолоджується спілкуванням з маленькою донькою Євою.

Дружина футболіста Влада Седан показала на своїй сторінці в Instagram, як Олександр бавиться з дитиною. «Вечірній ритуал», — підписала дівчина під відео, на якому Єва заразливо сміється від веселощів татка.

Зазначимо, що Зінченко взяв участь у п'яти матчах за «Арсенал» зі старту сезону (чотирьох в англійській прем'єр-лізі та одному в Лізі Європи), записавши на свій рахунок одну гольову передачу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Микола Матвієнко став хрещеним доньки Олександра Зінченка.

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