Збірна України з футболу залишилася без Зінченка

Збірна України з футболу, яка оголосила раніше склад на матчі Ліги націй проти Шотландії (21 вересня у Глазго і 27-го у Кракові) та Вірменії (24 вересня в Єревані), зазнала серйозної кадрової втрати.

У вересневих поєдинках «жовто-синіх» команді Олександра Петракова не допоможе один із лідерів збірної — новачок лондонського «Арсенала» Олександр Зінченко, який отримав на тренуванні травму ноги (ушкодження литкового м'яза), інформує офіційний сайт УАФ. Термін відновлення півзахисника становитиме близько двох тижнів. Про це футболіст особисто повідомив головного тренера збірної у телефонній розмові.

Нагадаємо, що ще раніше Україна через травми втратила вже прооперованих динамівців — воротаря Георгія Бущана (півтора місяця відновлення) та півзахисника Миколу Шапаренка (близько семи місяців).

У зв'язку з кадровими проблемами Петраков перевів з резервного списку збірної до основного захисника «Брюгге» Едуарда Соболя та півзахисника «Бордо» Данила Ігнатенка, а також викликав до табору команди воротарів Анатолія Трубіна («Шахтар») та Євгена Волинця («Колос»).

Тренувальний збір наша національна команда розпочинає 16 вересня у Варшаві. Поїздом з Києва до столиці Польщі вирушили тренерський штаб, адміністративно-медичний персонал, а також два воротарі — Різник та Волинець. До обіду до розташування команди прибудуть гравці «Шахтаря», «Динамо» та «Дніпра-1», які зіграли свої єврокубкові матчі, а також Ярмоленко, котрий віддав гольовий пас за «Аль-Айн».

До речі, є кадрові втрати і у збірної Шотландії, з якою «жовто-сині» зіграють за тиждень двічі. В іграх з Україною британцям не допоможуть капітан і лідер команди, захисник «Ліверпуля» Ендрю Робертсон, а також ще два гравці оборони — Джон Суттар («Хартс»), Ліам Купер («Лідс») і форвард «Сандерленда» Росс Стюарт.

Становище команд у групі 1 дивізіону В Ліги націй: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна з травмою Малиновського уникла першої поразки у Лізі націй.

Фото uaf.ua

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