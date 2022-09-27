Ризик смерті збільшується вдвічі: Україні пророкують твіндемію ковіду та грипу

Цього сезону українці зіткнуться не лише з епідемією ковіду, захворювання на який набирає обертів, а й грипу — на країну може очікувати так звана твіндемія.

«Вже були наукові публікації про те, що одночасно людина може хворіти цими двома інфекціями, і це значно погіршує прогноз, а ризик смерті зростає удвічі», — зазначив в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна» голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

За його словами, минулі роки грип стримували жорсткі карантинні заходи, а також масковий режим — у сезонах 2020−2021 та 2021−2022 року цього захворювання фактично не було.

«Втім, довго так продовжуватися не може, бо рано чи пізно ми все одно повернемося до звичного життя, до спілкування, до школи. Вірус грипу нікуди не зник, ми фактично два сезони грипу „прогуляли“, тож очевидно, що накопичився неімунний прошарок, який сприятиме його епідемії. І зараз може бути реалізований сценарій твіндемії», — підкреслив він.

За словами Федіра Лапія, це лише прогноз. Але цьогорічний сезону грипу в Австралії та Новій Зеландії, де він саме закінчується, показав, що кількість хворих перевищила кількість за п’ять років разом узятих.

«Це якраз після двох сезонів, які вони „прогуляли“ так само, як і ми. Тож, за прогнозами, грип прийде і в Україну, і саме в цьому сезоні є підстави вважати, що може реалізуватися сценарій твіндемії», — додав експерт.

Нагадаємо, що в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим. Вакцинація здійснюється не раніше, ніж через 4 місяці після отримання першого бустерного щеплення.

Фото Pixabay

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