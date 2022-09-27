Приготуйте цей цілющий відвар з горобини — і застуди вас оминуть

Осінь — час, коли треба подумати про запаси вітамінів на зиму. З вересня по листопад можна збирати плоди горобини. Як розповідає фітотерапевт Андрій Пашов на своїй сторінці у ФБ, вони містять цукри, яблучну, лимонну, винну й бурштинову кислоти, дубильні та пектинові речовини, амінокислоти, ефірні олії, солі калію, кальцію, магнію, натрію. Вітаміни P, B, E, аскорбінову кислоту.

Фітотерапевт пропонує приготувати у сезон заостуд полівітамінний чай при авітамінозі:

«Для цього візьміть ½ ст. л. плодів горобини, ½ ст. л. плодів шипшини. Залийте 4 склянки кип'ятку, кип'ятити 10 хвилин і настоювати добу в теплому місці, додати до свого смаку мед або цукор. Приймати по ½ склянки 3−4 рази в день».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ліки від застуди з лимону та хрону.

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