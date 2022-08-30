Один із найбільш недооцінених любителями фруктів плід — айва. А тим часом це дуже корисний осінній фрукт. Вона багата на вітаміни і мікроелементи. Її корисні властивості давно використовує народна медицина — в основному для лікування кашлю та полегшення проблем зі шлунком. Зростає айва в Україні здебільшого у південних районах. Плоди збирають у середині жовтня-листопаді. Холодів вони не бояться, добре зберігаються усю зиму.

До речі, цілющі не лише плоди, а й листя з насінням. Настій із листя, наприклад, знімає напади бронхіальної астми. А відвар із насіння використовують при лікуванні запалення горла та кашлю, шкірних хвороб та опіків. Примочками з айви лікують хвороби очей і облисіння. З айви можна приготувати соки, компоти, сиропи, варення. Ну і, звичайно, її їдять і у сирому вигляді, тільки обов'язково треба зняти пухнасту шкірку.

В айві містяться

Вітаміни

Вітамін А: 6 мкг

Вітамін B1: 0,03 мг

Вітамін B2: 0,03 мг

Вітамін B6: 0,04 мг

Вітамін С: 14 мг

Вітамін E: 0,4 мг

Мінерали

Кальцій: 10 мг

Залізо: 0,6 мг

Калій: 183 мг

Магній: 8 мг

Натрій: 2 мг

А також клітковина та білки.

Загалом, недаремно середньовічна медицина вважала, що айва радує, лікує божевілля, страхи, головний біль.

Корисні властивості

Айва — друг тих, що худнуть, адже це низькокалорійний продукт, як, втім, більшість фруктів. У 100 г свіжої айви всього 38 кілокалорій. Водночас у ній багато клітковини — що дуже важливо для прихильників здорового способу життя. Якщо когось турбує акне, то тут можна допомогти: стиглу айву потрібно натерти, накласти кашку на шкіру обличчя на 15−20 хвилин.

Вважається, що в айві містяться унікальні сполуки, що пригнічують розмноження бактерії Helicobacter pylori — причини розвитку виразкової хвороби. У цьому випадку цілителі рекомендують печену айву. Запікати її можна так само, як і яблука.

Антибактеріальні властивості айви ефективні при лікуванні кишкової палички та золотистого стафілококу. Оскільки в айві багато вітаміну С, вона здатна покращити імунітет.

Айва відмінний антиоксидант, а значить її вживання — є профілактикою серцево-судинних захворювань та старіння організму, а також розвитку онкологічних захворювань. А настій із гілок та листя допомагає нормалізувати тиск.

Феноли, яких у айві багато, допомагають боротися із вірусами. Наприклад, відвар насіння посилює дію протигрипозних ліків і цілющий сам собою.

Айва ефективна при розладах травлення та знижує рівень нудоти. Її дуже радять вагітним при токсикозі.

Айву активно використовують у кулінарії. Наприклад, шеф-кухар Андрій Величко рекомендує при засолюванні капусти додати замість яблук айву.

Фото: Pixabay



54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram