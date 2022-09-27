«Все дуже банально. Просто бабки»: Дмитро Танкович висловився про ексколег з «Дизель Шоу», які розважали росіян на круїзному лайнері

Білоруський телеведучий та актор Дмитро Танкович, який багато років живе та працює в Україні, висловився про своїх ексколег з «Дизель Шоу» — росіян Сергія Писаренка та Євгена Нікішина. На початку російського вторгнення вони були в Україні, навіть записали звернення до співгромадян із закликом зупинити війну. Писаренко одружений на українці, жив останні роки в Києві. В лютому в його будинок влучив снаряд. А вже в кінці вересня він разом з Євгеном розважали громадян країни-агресорки на круїзному лайнері, який вийшов із Сочі до Туреччини.

Дмитро Танкович, який залишається в Україні та бере участь у благодійних проектах на підтримку країни, припускає, що колишні колеги повелися на гроші.

«Все дуже банально. Потрібно годувати свої сім'ї. Просто бабки. Зараз все дуже зрозуміло і просто. Ти маєш вибрати позицію. На чиєму ти боці. Тому якщо вони вирішили поїхати, прибрати в соцмережах усі пости про Україну, про війну, а потім сказати: „Ми зараз їдемо у круїз і ніякої війни немає“. Я цього не розумію, на жаль. Не важливо, хто вони: росіяни чи українці. Потрібно вибрати позицію і вирішити», — сказав Дмитро Танкович в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-каналу «Люкс ФМ».

Також Дмитро розповів, що живе у своєму будинку в Бучі. Він майже не постраждав, лише вікна потрібно замінити, але рашисти трохи обікрали його, перевернули все. А рідні Танковича — мама та брат живуть в Білорусі.

«Я сподіваюся, що не чіпатимуть моїх родичів, і що залишився якийсь здоровий глузд. Усі розуміють, але ніхто нічого не може вдіяти. Це не лише страх. Зараз у Білорусі можна 6−7 років одержати лише за те, що ти зробив репост в інтернеті. Що можна чекати від людей? Але білоруси мають зробити все, аби допомогти Україні. Для Білорусі єдиний шанс — це перемога України», — зазначив Танкович.

Нагадаємо, акторка «Дизель Шоу» білоруска Маруся Грицук на початку російського вторгнення також опинилася в окупації в Київській області.

Раніше художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів, що яка доля чекає на російських та білоруськи акторів у проекті.

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